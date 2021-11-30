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Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi

30.11.2021 15:28
Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son 7 içerisinde düzenlenen operasyonda 676 kilo toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son 7 içerisinde düzenlenen operasyonda 676 kilo toz esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonları kapsamında, 676 kilo toz esrar, 3 kilo kubar esrar ele geçirildi" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Jandarma, Medya, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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