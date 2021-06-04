Diyarbakır'da 7 milyon 233 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 233 bin kök kenevir bitkisi ile 32 kilo esrar, 2 adet su motoru ile 12 bin 780 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam edilirken 2021 yılı başında uyuşturucu madde imal eden 85 şahsa yönelik narko-terör Tırpan operasyonları icra edilmişti. Yine geçtiğimiz günlerde terör örgütüne uyuşturucudan elde ettikleri gelirle finans sağlayan 45 şahsa yönelik narko-terör finans operasyonu icra edilmişti. Şimdi de titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 141 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 141 farklı noktada, 7 milyon 233 bin 602 kök kenevir bitkisi, 32 kilogram toz esrar, 2 adet su motoru, 12 bin 780 metre uzunluğundaki sulama hortumu, 1 adet akü, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 25 kilogram gübre ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

Esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 43 şüpheli tespit edilirken, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR