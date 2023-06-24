Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk aracı sürerken kardeşine çarptı, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk aracı sürerken kardeşine çarptı, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk aracı sürerken kardeşine çarptı, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

24.06.2023 12:03

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çalışır halde bırakılan ticari aracın direksiyonuna geçen 7 yaşındaki çocuk, bahçe kenarında bekleyen 5 yaşındaki kardeşine çarptı. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da çalışır halde bırakılan aracın direksiyonuna geçen 7 yaşındaki çocuk, kardeşine çarptı. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bağlar ilçesinde dün bir sitenin içerisinde sürücüsünün çalışır halde bıraktığı ticari araca binen 7 yaşındaki Ö.H.B., aracı sürmeye başladı.

Araçla site içerisinde dönüş yapan Ö.H.B, bahçe kenarında bekleyen 5 yaşındaki kardeşi S.B'ye çarptı. Kazanın ardından araç, site duvarına çarparak durabildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B, yaşamını yitirdi.

Kaza anı site içerisindeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Tragger, Bağlar, Güncel, Son Dakika

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