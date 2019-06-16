Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 70 dönüm ekili arazi kül oldu
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Diyarbakır'da 70 dönüm ekili arazi kül oldu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde buğday ekili bir arazide çıkan yangın, 70 dönümlük alanı küle çevirdi.

Diyarbakır'da 70 dönüm ekili arazi kül oldu, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde buğday ekili bir arazide çıkan yangın, 70 dönümlük alanı küle çevirdi.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Mallo Polat köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday ekili arazide yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra traktörlerine binerek yangının büyümemesi için arazinin etrafını sürmeye başladı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dört bir koldan yangına müdahale etti. Yangın, saatler süren çalışmaların ardından söndürülürken 70 dönümlük ekili alan küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
Çınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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