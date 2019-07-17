Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

2 saat önce

DİYARBAKIR'ın Hani ve Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Hani ve Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca teröristlerin kullandığı bir gözetleme mevzisi imha edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesi kuzeyi ile Lice ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda, 15 Temmuz 2019 Pazartesi gününden itibaren güvenlik güçleriyle icrasına başlanılan Bayrak-130 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç-02 Müşterek Operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanılan, ağaç üzerinde dalların arasında gizlenmiş vaziyette tespit edilen 1 adet gözetleme mevzi imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.
723 BİN 860 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan arama faaliyetlerinde 10 ayrı noktada toplam  723 bin 860 kök Hint keneviri, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 650 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 500 metre elektrik kablosu ile 3 adet su motoru ele geçirildi. Kenevir bitkileri numunelerinin alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.


Diyarbakır, Lice, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li belediyeden tepki çeken cadde ismi kararı Diyarbakır Valiliğinden HDP'li belediyenin kararına ret! Caddeye terör suçlusunun adını vereceklerdi HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]