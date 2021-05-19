DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ - 2 - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ - 2

19.05.2021 01:52

DİYARBAKIR'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu.

DİYARBAKIR'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu.

Olay, saat 00.30'da Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda meydana geldi. Gece saatlerinde kent genelinde duyulan patlama sesinin ardından polis ve jandarmada alarm düzeyine geçildi. Harekete geçen ekiplerin yaptığı incelemede patlamanın 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait askeri bölgeden geldiği belirlendi. Bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olaya müdahalesi sürerken, yaklaşık yarım saat sonra ikinci patlama sesi daha duyuldu. Maket uçaklarla yarım saat arayla düzenlenen saldırıların ardından silah sesleri duyuldu. Can kaybı ve yaralının olmadığı patlamalardan sonra güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı.

BAKANLIKLARDAN SALDIRI GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI

Patlamaların ardından Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nca açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamalarında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğu, hasar meydana gelmediği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 0030 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır. denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur. ifadeleri yer aldı.

DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ - 2
DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ - 2
DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ - 2
DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ - 2
DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ - 2

Diyarbakır, Saldırı, Patlama, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ - 2 - Son Dakika


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