Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimi (2) - Son Dakika

Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimi (2)
19.05.2021 04:23
VALİLİKTEN AÇIKLAMADiyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nden de açıklama yapıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Saldırıda kullanılan maket uçağın düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadelerine yer verildi.
Bu arada saldırılar nedeniyle kent genelinde güvenlik önlemi üst düzeye çıkarıldı. Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
Haber: DİYARBAKIR,
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