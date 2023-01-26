Olay, sabah saatlerinde Medya Mahallesi 633'üncü Sokak'taki sitede meydana geldi. İddiaya göre, otizmli Miran Alkan, annesi mutfakta kalvaltı hazırladığı sırada, balkondaki korkuluklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Miran, zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Miran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Miran'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 8'inci kattan düşen otizmli Miran öldü - Son Dakika

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