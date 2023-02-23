DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNA YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNA YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

23.02.2023 17:14

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı koordinasyonuyla kent merkezinde Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta 35 yapının yıkımına karar verdi. Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 3 binanın yıkımı tamamlandı. Yıkımdan sonra çıkan molozlar belediyeye ait hafriyat alanında toplanırken, acil yıkılması gereken diğer yapılar için çalışmalar sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNA YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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