Diyarbakır'da 8 katlı binada yangın, onlarca güvercin telef oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da 8 katlı binada yangın, onlarca güvercin telef oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 katlı bir apartmanın teras katında elektrik kontağından çıkan yangın, güvercinlerin olduğu bölüme sıçradı. Çatı katını saran alevler onlarca güvercinlerin telef olmasına neden oldu.

Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde bulunan 8 katlı Aslan 3 apartmanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın teras katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, ardından da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartmanda oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı binanın teras katında beslenen çok sayıda güvercinin alevlerin arasında kalarak telef olduğu öğrenildi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.