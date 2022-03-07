Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi

07.03.2022 09:35
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla, ilk kez tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu.

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla, ilk kez tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Trafik, özel harekat, çevik kuvvet, yunus, narkotik ve devriye timlerinden seçilen 11 kadın polis, kentin belirli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla kentte ilk kez özel olarak tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ve ilçe devriye tim ekiplerinden seçilen 11 kadın polis, kentin çeşitli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Uygulama gerçekleştiren ekibin tamamının kadınlardan oluşması, sürücülerin merakını uyandırdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki trafik denetiminde kadın özel harekat polisleri, çevre güvenliği alırken, diğer kadın polisler de denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücülerin trafik belgeleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve risk analizi yapıldı.

'KADINLAR İÇİN DE POZİTİF AYRIMCILIK OLSUN'Sürücülerden Emre Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan uygulamanın güzel olduğunu söyleyerek, "Böyle uygulamaların devamını istiyoruz. Toplumun bir parçasıyız. Erkek ve kadın hepimiz eşitiz. Kadınlar için de pozitif ayrımcılık olsun bu işlerde. Diyarbakır için de güzel bir uygulama" dedi.'UYGULAMADAKİ HERKESİN KADIN OLMASI DAHA GÜZEL'Kadın sürücü Canan Alp, uygulamadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Dünyada kadınlar olmazsa hiçbir şey yok gibi olur. Öyle demek lazım. Uygulamadaki herkesin kadın olması daha güzel. İnşallah her alanda ve meslekte var oluruz" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Aşkın tarafından Bağlar ilçesinde 21 Eylül 2021'de 'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle başlatılan ve uyuşturucu ile terör olaylarına karşı oluşturulan 12 noktada ise 16 kadın, gece gündüz dönüşümlü olarak görev alıyor. Ayrıca kadınlardan oluşan 4 Yunus, 1 Şahin kadın timinden oluşan 6 ekip görev yapmaya devam ediyor.


Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
YORUMLAR
500
AHİD'de Kadınlar Günü kutlandı AHİD'de Kadınlar Günü kutlandı Kadın muhtar cinayete kurban giden kadınların isimlerini ağaçlarda yaşatacak Kadın muhtar cinayete kurban giden kadınların isimlerini ağaçlarda yaşatacak

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Yargı dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:05 Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
09:00 Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi
08:57 Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor
08:52 12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi!
08:43 Zelenski: Şehirlerimizi bombalayanları bulacağız, rahat edeceğiniz tek yer mezarlık olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 09:42:41. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement