Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

7 saat önce

- Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.

- Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Dün akşam saatlerinde araç trafiğine kapatılan İstasyon Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirilirken daha sonra mini konser ile vatandaşlar alkış eşliğinde halaylar çekti.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
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