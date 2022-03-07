Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Diyarbakır'da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Hanımeller Çarşısında düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, kadının merhametin, sevginin, hoşgörünün, özverinin timsali olduğunu söyledi.

Kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu ifade eden Kaya, "Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur." dedi.

"Hiçbir medeniyet, kültür veya toplum kadının varlığını reddederek amacına, hedefine, beklentisine ulaşamaz." diyen Kaya, kadının varlığının hayatın anlamı ve zenginliği olduğunu aktardı.

Kaya, "Bizler bu inancın ve kültürün temsilcileri olarak kadının önündeki bütün engelleri kaldırmak, hayata tutunmasını sağlamak, dimdik ayakta ve güvenle geleceğe bakmasını sağlamak kararlılığındayız." diye konuştu.

Etkinlikte, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Oya Eronat da birer konuşma yaptı. Etkinlikte kadınlara hediyeler verildi.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Ebubekir Bal, MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman ve Alaattin Parlak ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve partililer katıldı.