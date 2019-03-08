Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mitingi

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mitingi

2 saat önce

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mitingi, System.String[]
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde kapatılan Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'na miting nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş gelmeye başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirildi. Güvenlik güçleri, vatandaşların ceplerinde bulunan çakmak, makyaj malzemeleri ile alana girmelerine izin vermedi. Mini konserin verildiği mitinge katılan vatandaşlar, alkışlar eşliğinde halay çekti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Güncel
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