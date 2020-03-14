Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuğun metruk evde ölü bulunması - Son Dakika
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuğun metruk evde ölü bulunması

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğun metruk evde yüzü parçalanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, çocuğun dayısı tutuklandı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuğun metruk evde ölü bulunması, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğun metruk evde yüzü parçalanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, çocuğun dayısı tutuklandı.

Başalan Mahallesi'nde metruk bir evde yüzü parçalanmış halde bulunan Muhammed Veli Dümez'in ölümüyle ilgili tutuklanan hala H.T. ve S.O'nun ardından, gözaltındaki dayı V.T'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen V.T. tutuklandı.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, 21 Ocak'ta kaybolmuş, mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucunda, metruk bir evde cesedi bulunmuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:44 Kaynak: AA
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