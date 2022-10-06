DİYARBAKIR'DA 80 AMBULANSA ZARAR VEREN ZİHİNSEL ENGELLİ, 112 ÇALIŞANLARININ KORKULU RÜYASI OLDU - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA 80 AMBULANSA ZARAR VEREN ZİHİNSEL ENGELLİ, 112 ÇALIŞANLARININ KORKULU RÜYASI OLDU

06.10.2022 11:33

DİYARBAKIR'da 1 yılda 80 ambulansı taşlayarak, zarar veren zihinsel engelli R.B. (28) 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile hastaları korkutuyor.

DİYARBAKIR'da 1 yılda 80 ambulansı taşlayarak, zarar veren zihinsel engelli R.B. (28) 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile hastaları korkutuyor. Son 3 günde 14 ambulansa taşla saldıran R.B. gözaltına alındı. Daha önce birkaç kez Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen R.B.'nin tekrar Elazığ'a gönderileceği belirtildi.

Kentte ambulansları taşlayan zihinsel engelli R.B., son 1 yılda 80 araca zarar verdi. R.B., son olarak 4 Ekim'de Sur ilçesi Dağkapı semtinde vakadan dönen ve içinde hasta olan 21 BL 298 plakalı ambulansa, taşla saldırdı. İçindeki hasta, kendisini yana atarak, taşın hedefi olmaktan kurtuldu. R.B. aynı gün akşam saatlerinde ise Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin yanındaki Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) İstasyonu'na park edilen 21 BL 289 plakalı ambulansın camlarını kırarak, zarar verdi. Son 3 günde 14 ambulansa zarar veren R.B. gözaltına alındı. R.B.'nin daha önce birkaç kez Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. En son 4 Ağustos'ta savcılık talimatıyla Elazığ'a sevk edilen ve tedavisinin ardından taburcu edilen R.B.'nin yeniden Elazığ'a gönderileceği belirtildi. 112 Acil Sağlık Merkezi çalışanları ise korkulu rüyaları R.B. ile ilgili çözüm bulunmasını istiyor.

'ÇALIŞANLARIMIZI VE HASTALARIMIZI CİDDİ ANLAMDA ZORA SOKMAKTADIR'

Huzur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün, Bu hadiseler, zihinsel engelli bir vatandaşımızın cezai ehliyetinin olmaması kaynaklı ambulanslara zarar vermesinden ötürü gerçekleşiyor. Önceki gün de 2 kez tekrarlanan hadise, sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı ciddi düzeyde zora sokmaktadır. Bu hadiseyle ilgili adli mercilerin gereken yaptırımı sağlamasını talep ediyoruz. Huzur-Sen olarak bu saldırıları kınıyoruz. Ülke çapında devam eden şiddet olayları, olay yerine giden sağlık çalışanlarına saldırılar ve şiddet asla kabul edilemez dedi.

Şehitlik Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Habide Gülenç ise Belki 100 defadır gelip, camları kırıyor, ambulansı kırıyor. Geçenlerde bir araba buradaydı; camlarını paramparça etti. Şikayetçiyim. Hem devlete hem de başkasına zarar veriyor diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 80 AMBULANSA ZARAR VEREN ZİHİNSEL ENGELLİ, 112 ÇALIŞANLARININ KORKULU RÜYASI OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA 80 AMBULANSA ZARAR VEREN ZİHİNSEL ENGELLİ, 112 ÇALIŞANLARININ KORKULU RÜYASI OLDU - Son Dakika
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