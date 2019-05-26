Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 800 yetime giyim yardımı

Diyarbakır'da 800 yetime giyim yardımı

4 saat önce

Diyarbakır'da 800 yetime giyim yardımında bulundu.

Diyarbakır'da 800 yetime giyim yardımı, System.String[]
Diyarbakır'da 800 yetime giyim yardımında bulundu.

Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysi Çiçekli yaptığı açıklamada, bayram öncesi hayırsever Ebedin Ergün'ün desteğiyle 800 yetime götürdükleri AVM'de giysi aldıklarını belirterek, Ergün'e teşekkür etti.
Ergün ise yetim ve ailelerine destek sunmanın önemine vurgu yaparak, yetimlere bayramlık alarak onları sevindirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çocuklar da Ergün'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:59 Kaynak: AA
Çiçekli, Diyarbakır, Güncel
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