Diyarbakır'da 800 yetime giyim yardımı
4 saat önce
Diyarbakır'da 800 yetime giyim yardımında bulundu.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:59 Kaynak: AA
'da 800 yetime giyim yardımında bulundu.
Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysi Çiçekli
yaptığı açıklamada, bayram öncesi hayırsever Ebedin Ergün'ün desteğiyle 800 yetime götürdükleri AVM'de giysi aldıklarını belirterek, Ergün'e teşekkür etti.
Ergün ise yetim ve ailelerine destek sunmanın önemine vurgu yaparak, yetimlere bayramlık alarak onları sevindirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çocuklar da Ergün'e teşekkür etti.
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