Diyarbakır'da 800 Yıllık İbranice Yazılı Kitabın Ele Geçirilmesi
1 saat önce
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 800 yıllık deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitabın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diyarbakır
'ın merkez Kayapınar
ilçesinde 800 yıllık deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitabın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesinde 28 Şubat
'ta düzenlenen operasyonda İbranice yazılı, işlemeli figürleri bulunan, 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan kitabın ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kitabın, bilirkişilerce incelenerek rapor düzenlenmesi amacıyla Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul
Bölge Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:26 Kaynak: AA
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