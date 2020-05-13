Diyarbakır'da 81 yaşındaki Hasan Hazar, koronavirüsü yendi - Son Dakika

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan 81 yaşındaki Hasan Hazar 12 Nisan'da hastanede tedavi altına alındı.

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