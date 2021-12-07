Üye Girişi
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği - Son Dakika

DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği

07.12.2021 16:34

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, 85 okula 35 bin kitap dağıtıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, 85 okula 35 bin kitap dağıtıldı.

Kayapınar Belediyesi bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, kitaplar okul yöneticilerine teslim edildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitim ve kültüre önem verdiklerini söyledi.

Çocukları geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını belirten Koç, bu kapsamda 2021 yılı başında "Kayapınar Okuyor" projesini başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında tüm okullarda 1. sınıfın dışındaki öğrencilerin derse girdiklerinde ilk 15 dakika kitap okuduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi olan okullarımıza da kitap vereceğiz dedik. Bugüne kadar 70 bin kitap dağıttık. Bugün de 35 bin kitap dağıtıyoruz. Böylece tüm okullarımızın kitap sorunu giderilecek. Bu yıl içerisinde 9 Z Kütüphane yapıyoruz. Daha önce de 55 kütüphane yapmıştık. Okullarımızda kütüphane ve kitap sorunu olmayacak. Amacımız okuyan ve sorgulayan bir gençlik yetiştirmektir. Onları hayata en iyi şekilde hazırlamak, milli ve manevi değerlerine sahip bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. İmkanlarımızı çocuk ve gençlerimiz için kullanıyoruz."

7. sınıf öğrencisi Yağmur Çağsal da okulda derse başlamadan ilk 15 dakikayı kitap okumaya ayırdıklarını dile getirdi.

Destekle kütüphanede kitap çeşitliliğinin fazla olacağını belirten Çağsal, "Kayapınar Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bu kitaplarla kütüphanelerde çok yararlanıyoruz. İstediğimiz kitabı okuyabileceğiz." dedi.

7. sınıf öğrencisi Enes Erden ise kitap okumayı çok sevdiğini, okullarında bulunan kütüphaneden çok faydalandığını belirtti.

DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği
DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği

Diyarbakır, Ünal Koç, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kontrolden çıkan otobüs bariyerlerde asılı kaldı 17:21 Kontrolden çıkan otobüs bariyerlerde asılı kaldı
Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya? 17:13 Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya? Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!

Son Dakika Haberleri
17:21 Kontrolden çıkan otobüs bariyerlerde asılı kaldı
17:19 Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi?
17:13 Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya?
17:10 Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi
17:06 2 gün önce intihar girişimi engellenen adam, bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı
17:04 ''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor
17:03 Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak
16:56 Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi?
16:46 Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleri, kulüp tarafından yalanlandı
16:43 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı
Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti         
17:29
Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi? Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi?         
17:19
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti         
16:27
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 17:32:32. #1.13#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - 85 okula 35 bin kitap desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement