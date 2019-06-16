Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Diyarbakır'da 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

2 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde 14 Haziran'da saat 22.00'den itibaren "Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu-02" operasyonu başlatıldığı kaydedildi.
Operasyonda, dün ilçeye bağlı Kuruca mezrası kırsalında 10 ayrı noktada toplam 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Hint kenevirlerinin yerinde imha edildiği bilgisi verildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:48 Kaynak: AA
Lice, Diyarbakır, Güncel
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