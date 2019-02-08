Diyarbakır'da 851 Sikke Ele Geçirildi, 7 Gözaltı
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 851 adet sikke ele geçirildi.
DİYARBAKIR'ın Kulp
ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma
ve Bizans dönemlerine ait 851 adet sikke ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Kulp ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 7 Şubat Perşembe günü düzenledikleri operasyonla, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 3 suç ortakları da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 1'i altın, 850'si bronz olmak üzere toplam 851 adet sikke ele geçirildi.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:16 Kaynak: DHA
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