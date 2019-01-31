Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 86 Kilo 760 Gram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 86 Kilo 760 Gram Esrar Ele Geçirildi

18 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 86 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 86 Kilo 760 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 86 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır-Batman kara yolunun Çiçekli mevkisinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı.

Aramada, aracın bagajında 86 kilo 760 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Batman, Bismil, Diyarbakır, Güncel
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