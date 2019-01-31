Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 86 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 86 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

42 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, 86 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 86 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, 86 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır- Batman karayolu Çiçekli mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, arama kararına istinaden yapılan aramada aracın bagaj bölümüne naylon poşetlere ambalajlanarak gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 86 kilo 760 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Batman, Bismil, Diyarbakır, 3. Sayfa
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