Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria'daki AVM ve 3 blok yıkılıyor (2) - Son Dakika
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Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria'daki AVM ve 3 blok yıkılıyor (2)

22.02.2023 16:02
Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria'daki AVM ve 3 blok yıkılıyor (2)

İÇERİDE KEDİ GÖRÜLDÜ, YIKIM DURDURULDUDiyarbakır'da, depremde bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği 'Galeria AVM'de yapılan kontrollü yıkım, içeride bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu.

İÇERİDE KEDİ GÖRÜLDÜ, YIKIM DURDURULDU

Diyarbakır'da, depremde bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği 'Galeria AVM'de yapılan kontrollü yıkım, içeride bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. AFAD ve itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edileceği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan Valilik açıklamasında, "Depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmaları, içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulmuştur. AFAD ve itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlatmıştır. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Galeria Sitesi yıkım çalışmaları devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria'daki AVM ve 3 blok yıkılıyor (2) - Son Dakika

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