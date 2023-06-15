Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada 9 kişi hayatını kaybetti

15.06.2023 15:21

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaşamını yitirdi. Tartışmanın buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 9 kişi hayatını kaybetti. Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı.

Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler

TARLA ATEŞE VERİLİNCE SİLAHLAR KONUŞTU

Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada ölü sayısı 9'a yükselirken, yaralanan 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. İtfaiye ekiplerince kolluk kuvvetlerine ait helikopterin de desteğiyle arazideki yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler

JANDARMA, OLAYA KARIŞTIĞI DÜŞÜNÜLEN ARACIN PEŞİNDE

Valilikten yapılan açıklamada, iki aile arasında yaşanan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi. Olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır."

Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler
YORUMLAR (3)
  • Kubilay Turkyilmaz: Yiyin birbirinizi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ibrahim celik: 9 can gitti 200 dönüm arazi için Cevap Yaz 25 3 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: bunlar insan olamaz, nedir bu yaaa... hep güney doğu, ya da doğu da mı oluyor böyle olaylar, bir insanı öldürmek ne demek ? Cevap Yaz 42 12 Yayından Kaldır
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Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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