Diyarbakır'da 943 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Sur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da Roma ve Bizans dönemlerine ait 943 adet sikke ile bileklik, kolye ve yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.



- Diyarbakır

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