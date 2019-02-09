Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 943 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 943 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi

14 dakika önce

Diyarbakır'da 943 adet tarihi sikke ele geçirildiDiyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'da 943 adet tarihi sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Sur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da Roma ve Bizans dönemlerine ait 943 adet sikke ile bileklik, kolye ve yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tahir Elçi'nin Öldürülmesiyle İlgili 2 Yılda Hazırlanan Rapor Ortaya Çıktı Ünlü Basketbolcudan Çok Konuşulacak Açıklama: Politikaya Girsem 2 Milyon İnsan Bana Oy Verir

Cinayetin İzlerini Silmek İçin Cesedi Çamaşır Suyuyla Yıkadılar Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 943 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]