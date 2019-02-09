Diyarbakır'da 943 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 943 adet tarihi sikke ele geçirildiDiyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'da 943 adet tarihi sikke ele geçirildi



Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Sur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da Roma ve Bizans dönemlerine ait 943 adet sikke ile bileklik, kolye ve yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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