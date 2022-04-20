Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

20.04.2022 11:22
Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 961. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 961. gününde de devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 961. gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, "Bir oğlum Rojhat'ı HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü, kardeşi Sami onun peşinden dolaştığı için gece bir gurup PKK evin etrafını sardı. Onlar silahlıydı biz silahsızdık, oğlumu alıp ahıra götürdüler elleri ve kolları bağlı infaz ettiler. Ben burada iki evlat acısını çekerek oturuyorum, HDP ve PKK'dan evladımı istiyorum. Her iki evladıma HDP ve PKK zarar verdi, başkada veren olmadı. Benim evladımı getirip bana versinler o kirli ellerini üzerimizden çeksinler. Ramazan ayı burada nöbete devam ediyoruz. Sanmasınlar buradan gideceğimizi. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Rojhat oğlum, sana sesleniyorum. Yeter artık geri dön, asker görürsen teslim ol. Dağ, insanlık yeri değil, seni orada mağaralara ölüme terk edip mahkum etmişler" dedi.

(Murat Başal - İHA)

Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor - Son Dakika


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