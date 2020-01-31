Diyarbakır'da ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

6 saat önce

Diyarbakır'da cuma namazının ardından bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ABD'nin sözde barış planını düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti.

Diyarbakır'da cuma namazının ardından bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ABD'nin sözde barış planını düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti.

Mustazaflar Cemiyeti öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla cuma namazının ardından Ulucami önünde bir araya gelen grup, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği sözde barış planını protesto etti.

Yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu grup, sık sık tekbir getirerek, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama Üzeyir Yuva, İslam ümmetinin mukaddes beldesi Kudüs'ün büyük bir işgalle, Mescid-i Aksa'nın da yıkıcı bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in planına karşı bütün Müslümanların harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Yuva, "Gün, İslam ümmetine dayatılan zillete karşı direniş gösterme, mücadele başlatma günüdür. Ümmetin içinde bulunduğu parçalanmışlık halini fırsata çeviren siyonistler ile emperyalist ABD'nin, Müslümanları Kudüs'te izole edip yok edecek "yüzyıllık işgal" planın, nihai proje olmadığı görülmelidir." şeklinde konuştu.

Siyonistlere ve ABD'ye geri adım attırmaya yönelik İslam ülkelerinin idarecilerine büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Yuva, şunları ifade etti:

"İslam ülkeleri Filistin'de işgalci olan rejimi devlet diye tanımaktan vazgeçmelidir. Terör rejimi ile bütün siyasi ve ekonomik ilişkiler derhal kesilmelidir. ABD'nin İslam ülkelerindeki üsleri kapatılmalıdır. Petrol ve doğalgaz gibi stratejik enerji maddelerin satışı durdurulmalıdır. Ekonomik boykotun yanı sıra, siyonist rejimle ilişkili tüm sermayedarların faaliyetleri durdurulmalıdır. İslam ülkelerinin hava sahaları, karasuları ve limanları ABD ve siyonistlere kapatılmalıdır."

"Bugün safları toparlayıp, sıklaştırma vaktidir. İhanet projesine karşı durup, Filistinli kardeşlerimize destek olma vaktidir." diyen Yuva, "Bizler Müslüman Kürd halkı olarak dayatılan zilleti, ihanet anlaşmasını kabul etmediğimizi bu tarihi meydandan haykırıyoruz. Siyonist çetenin hiçbir zaman muvaffak olmayacağını, buna izin vermeyeceğimizi büyük komutan Selahaddin'i işaret ederek bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş da İsrail diye bir devletin olmadığını ve onu tanımadıklarını belirterek, "İsrail ile hiçbir anlaşmaya asla razı değiliz. Tüm antlaşmaların fesh edilmesi lazım. Hayatımızın son damlasına kadar her şeyimizle Mescid-i Aksa'nın yanındayız." diye konuştu.

Öte yandan, telefonla bağlanan Hamas'ın yetkililerden Abdul Muti Zakkut, meydanda toplanan vatandaşlara seslendi.

Zakkut, bütün Müslümanların bu antlaşmayı kabul etmediklerini ilan etmelerini istediklerini belirterek, "Tarihi duruşunuzdan dolayı meydandakilere ve bütün Türkiye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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