Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi - Son Dakika

Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi

22.01.2021 10:25

Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı.

Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Doğada yiyecek bulamayan binlerce kuş yollara inerek yiyecek bulmaya çalıştı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kar yağışının durmasının ardından yiyecek arayışına giren binlerce kuş, karayollarını mesken tuttu. Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde görülen kuş sürüsü kondukları yol kenarlarında beslenmeye çalıştı. Karayolunu siyaha çeviren kuş sürüleri, seyir halinde olan araçlar için de tehlike oluşturdu. Sürücüler, yaklaştıklarında aniden havalanan kuşlara çarpmamak için yoğun çaba gösterirken, araçların çarptığı bazı kuşlar telef oldu. bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi
Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi
Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi
Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi

Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da aç kalan kuş sürüleri yollara indi - Son Dakika


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