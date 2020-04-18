Diyarbakır'da açık hava konseri vatandaşlara moral oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da açık hava konseri vatandaşlara moral oldu

Sokak sokak gezdiler vatandaşları eğlendirdiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde motive olabilmeleri için üstü açık otobüsle açık hava konseri düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı Kent Konservatuarı sanatçıları tarafından dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (covid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara moral olması açısından gezici açık hava konseri düzenledi. Alkışlarla karşılık veren vatandaşlar evlerinde halay çekti. Etkinlik sokağa çıkma kısıtlaması olan 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde saat 13.00-21.00 saatleri arasında tüm Diyarbakır'ı kapsayacak şekilde devam edeceklerini söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Akın Erim, evde kal çağrısında da bulundu. Erim, "Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla kültür ve kongre sanatçılarımızın 18-19 Nisan'da Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağından dolayı, vatandaşlarımıza moral olsun diye akşam saat 21: 00'a kadar sanatçılarımız moral gezisi düzenleyerek halkımızın güzel vakit geçirmesi için etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.