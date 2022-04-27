Diyarbakır'da Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı

27.04.2022 15:14
Diyarbakır'da Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı

Diyarbakır'da Adalet-Sen Şubesi üyelerince adliye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Adalet-Sen Şubesi üyelerince adliye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yargı çalışanları adına açıklamayı okuyan sendika temsilcisi Şener Özdemir, devletin üç ana erkinden biri olan yargının mutfağındaki yargı çalışanlarının hak ettikleri saygınlığı ve onurlu bir yaşama dair haklı taleplerini artık daha gür bir sesle dile getirdiğini bildirdi.

Adalet duygusunu tüm çalışanlara yayabilmenin yolunun her meslek grubuna adil ve eşit davranmaktan geçtiğini ifade eden Özdemir şunları kaydetti:

"Yıllardır sendikamız Adalet Sen'in ve dolayısıyla tüm yargı çalışanlarının haklı talebi olan 3600 ek göstergeden faydalanmada yapılan açıklamalarla yargı çalışanlarının unutulduğunu görmek acıtıcı ve incitici olmuştur. Çalışma hayatı boyunca pek çok zaruri ve sosyal ihtiyacından vazgeçen yargı çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına dahil edilmesi istenmekte, bu noktada eşitlik ve adalet talep edilmektedir. Bu talep haklıdır, yerindedir ve insanidir. Yargı çalışanları olarak varlığımızın farkına varılmasını, ayrımsız olarak hiçbir meslek grubunu öncelemeden eşit haklar ve eşit koşullar istemekteyiz. Adalet Bakanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilen meslektaşlarımız emsalleri gibi kadroya alınmalıdır. Enflasyon farkları aylık olarak maaşa yansıtılmalıdır."

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Diyarbakır, Sendika, Adalet, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı - Son Dakika


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