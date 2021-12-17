Diyarbakır'da firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2015 yılından itibaren "kasten adam öldürme" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. merkez Kayapınar ilçesinin Kaldırım Mahallesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Adam öldürme suçundan hükümlü bir kişi yakalandı - Son Dakika