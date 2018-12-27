Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu
'nun eşi Ayşe Güzeloğlu
, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.
Merkez Kayapınar
ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 7 nolu ADEM'i ziyaret eden Atilla ve Güzeloğlu, katıldıkları kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.
Atilla ve Güzeloğlu, merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, merkezdeki eğitmenleri emeklerinden dolayı kutladı.
Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kahve değirmenleri hediye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: AA
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