Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret

Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 7 nolu ADEM'i ziyaret eden Atilla ve Güzeloğlu, katıldıkları kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Atilla ve Güzeloğlu, merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, merkezdeki eğitmenleri emeklerinden dolayı kutladı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kahve değirmenleri hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Ayşe Güzeloğlu, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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