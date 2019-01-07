Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret

Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret

42 dakika önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.




Güzeloğlu, Kayapınar ilçesindeki 5 Nolu ADEM'i ziyaret ederek, çini, seramik, kuaför, dikiş ve nakış kurslarına katılan kadınların hazırladığı ürünlerden oluşan sergiyi gezdi.

Ana sınıfındaki öğrencilerle yakından ilgilenen Güzeloğlu, kursiyerlerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!

Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:37:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]