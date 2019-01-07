Diyarbakır'da Adem'e Ziyaret
42 dakika önce
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
'nun eşi Ayşe Güzeloğlu
, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
Güzeloğlu, Kayapınar
ilçesindeki 5 Nolu ADEM'i ziyaret ederek, çini, seramik, kuaför, dikiş ve nakış kurslarına katılan kadınların hazırladığı ürünlerden oluşan sergiyi gezdi.
Ana sınıfındaki öğrencilerle yakından ilgilenen Güzeloğlu, kursiyerlerle sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55 Kaynak: AA
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