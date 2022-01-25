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Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti

25.01.2022 11:38

Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı, 3 şüphelinin sorgusu sürüyor Diyarbakır'da, dün adliyede görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan bıçak, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı...

Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı, 3 şüphelinin sorgusu sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, dün adliyede görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan bıçak, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 10 kişiden 7'si serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde, Adliye karşısındaki Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli olan Garlı ve Bekmezcioğlu ailelerinin bireyleri arasında duruşma çıkışı tartışma çıktı, polis ekipleri araya girerek tarafları uzaklaştırırken, bir süre sonra taraflar yeniden karşı karşıya geldi.

Kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Adliye binasının karşısında bulunan Lise caddesinde üzerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 4 kişiden Serkan Garlı doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinden hayatını kaybetti.

10 şüpheliden 7'si serbest

Diyarbakır il emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 10 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili polisin incelemesi devam ederken, 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti

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Diyarbakır, Yenişehir, Polis, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da adliye çıkışı kavgada ağır yaralı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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