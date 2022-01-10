Diyarbakır'da adliye çıkışında iki aile arasında silahlar konuştu: 5 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da adliye çıkışında iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayda 7 kişi gözaltına aldı.

Olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı olan İ. ve K. ailesi fertleri arasında adliye çıkışında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar silahlarına davrandı. Olayda Gazali İ., Şaban İ., Hamit İ., Mehmet Emin İ. ve Emrah K. yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavileri devam ederken, olay sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR