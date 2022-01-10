Diyarbakır'da adliye önünde gerilim! Silahların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı.

GÖZALTILAR VAR

Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.