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Diyarbakır'da AFAD bölge eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

7 saat önce

Diyarbakır'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 3 ilden 13 kurum ve kuruluşun katılımıyla bölge tatbikatı yapıldı.

Diyarbakır'da AFAD bölge eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı, System.String[]

Diyarbakır'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 3 ilden 13 kurum ve kuruluşun katılımıyla bölge tatbikatı yapıldı.

AFAD il yerleşkesindeki tatbikata, Diyarbakır, Batman ve Mardin'den Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık, Diyarbakır İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DEDAŞ, Türk Kızılay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü kuruluşlar ile derneklerden de arama kurtarma timleri katıldı.

13 kurum ve kuruluştan farklı branşlarda 188 personel ve 37 donanımlı aracın görev aldığı tatbikat, bilgilendirme ve senaryo tanıtım toplantısının ardından başladı.

Senaryo gereği ilk olarak meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışma vakasına Emniyet Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sıralı şekilde sahada uygulama yaparak yaralıları kurtardı, gerekli müdahaleyi yaptı.

Sonrasında AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) timleri ve diğer güvenlik ekipleri, nükleer saldırı sonucu oluşan sızıntı alanında güvenlik koridoru oluşturdu.

Daha sonra deprem sonrası enkazdan yaralı kurtarma, olay yerinde gaz sızıntısı ve elektrik kaçağı tespit çalışması, çevredekilerin olay yerinden uzaklaştırılması, çevre güvenliği, personelin ve vatandaşların ihtiyaçları için geri hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi senaryoları uygulandı.

Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Saha Koordinatörü Akşit Dayı, tatbikatın detayları, aşamaları ve katılımcı kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi verdi.

Dayı, gerçeğinin yaşanmamasını temenni ettikleri ve kapsamını geniş tuttukları tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydetti.

Diyarbakır, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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