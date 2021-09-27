Diyarbakır'da AFAD'ın gönüllü ordusu afetlere hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da AFAD'ın gönüllü ordusu afetlere hazırlanıyor

27.09.2021 01:06
Diyarbakır'da AFAD'ın gönüllü ordusu afetlere hazırlanıyor

Uzaktan eğitimlerini tamamlayan AFAD'ın gönüllü ordusu afet ve acil durumlarda destek vermek için uzman AFAD eğitmenleri tarafından eğitilerek her türlü afetlerde görev almaya hazır hale getirildi.

Uzaktan eğitimlerini tamamlayan AFAD'ın gönüllü ordusu afet ve acil durumlarda destek vermek için uzman AFAD eğitmenleri tarafından eğitilerek her türlü afetlerde görev almaya hazır hale getirildi.

Diyarbakır İl AFAD müdürlüğünde gönüllülere ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, insani yardım, çadır kurulumu, iniş ve tırmanış eğitimi verildi.

Eğitimin ardından değerlendirme sınavı yapıldı. Eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayan gönüllülere Destek AFAD gönüllüsü kimlik kartları verilmesi için çalışma başlatıldı. Diyarbakır'da AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışan AFAD'ın gönüllü ordusu olan gönüllü sayısı 220'ye yükseldi. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Heyelan mağdurları evlerine kavuşuyor Heyelan mağdurları evlerine kavuşuyor Siirt'te uçuruma atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı Siirt'te uçuruma atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı Heyelan mağdurları evlerine kavuşuyor Heyelan mağdurları evlerine kavuşuyor

İlk Yardım, Diyarbakır, AFAD, 112, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Diyarbakır'da AFAD'ın gönüllü ordusu afetlere hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:38 ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu
00:37 Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzin ve motorine çifte indirim
23:16 AK Parti'den 6'lı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına ilk tepki: Bırakın bunları, adayınızı çıkarın
23:43 Ağlama sesi üzerine girilen evde korkunç manzara! Vücudunda darp ve sigara izi olan 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu
14:02 Ataol Behramoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
22:51 6'lı masanın adayını siyasi partilerin yapacakları anket belirleyecek
22:46 İmamoğlu'nun zor anları! Bir anlık dikkatsizliği az kalsın pahalıya patlıyordu
22:30 Bakan Bilgin'e canlı yayında soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
22:08 İlhan Palut'tan Beşiktaş itirafı: Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum
22:00 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? AK Parti tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2023 03:12:46. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da AFAD'ın gönüllü ordusu afetlere hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement