Diyarbakır'da AFAD'ın gönüllü sayısı 7 bin kişiye ulaştı

Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olacak gönüllülük sistemine kayıt olan ekiplere eğitim vermeye devam ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da AFAD gönüllük sistemine kayıtlı yaklaşık 7 bin AFAD gönüllüsü olduğu belirtilerek, bu sayının daha da artması için 'Ben olmasam ne olur demeyin. Siz varsanız çok şey olur' sloganıyla çeşitli TV kanalları ile halkı davet ettiklerini, sahada bir çok çalışmayla gönüllü sayısının arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Destek AFAD gönüllü eğitimleri 29 Kasım - 5 Aralık 2021 tarihleri arasında AFAD yerleşkesinde eğitime devam eden Diyarbakır AFAD müdürlüğü, uzman ekipler tarafından, gönüllülerine yönelik yangın, ilk yardım, hafif arama kurtarma, insani yardım ve psikososyal eğitimleri veriyor. Bugün itibariyle Diyarbakır'da toplam AFAD gönüllü sayısı 7 bin, temel AFAD gönüllü eğitimlerini bitiren 477 kişi, destek AFAD gönüllü sayısı 248 kişiye ulaştı. İHA

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