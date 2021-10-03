Diyarbakır'da AFAD ve MÜSİAD arasında eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da AFAD ve MÜSİAD arasında eğitim protokolü imzalandı

Diyarbakır'da, Acil Afet Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında, yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Diyarbakır'da, Acil Afet Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında, yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı. MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, protokol kapsamında, Diyarbakır şubesi bünyesinde bulunan iş insanları ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 6 bin 300 kişiye periyodik olarak temel afet eğitimi, yangında farkındalık ve KBRN farkındalık başlıkları altında eğitim verileceği belirtildi. Eğitimlerin firmalara ait çalışma alanlarında gerçekleştirileceği kaydedildi.

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