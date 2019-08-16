Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın
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Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın

9 dakika önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı.

Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Çınar'a bağlı Yaz Çiçeği köyü yakınlarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, İtfaiye, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:57 Kaynak: İHA
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