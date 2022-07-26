Diyarbakır'da "Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır" semineri

Yenişehir Belediyesince "Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konulu seminer düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evlendirme Salonu'nda belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen seminerde, aile içi şiddet ve şiddet sonucu çocuklarda oluşan travmalar anlatıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde psikolog Özge Aycan, seminerde, günümüzde temel olarak eşler arasında iletişim sorunlarının yaşandığını belirtti.

İletişim için en önemli unsurlardan birinin etkili dinlemek olduğunu aktaran Aycan, şunları kaydetti:

"Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkili bir şekilde dinlemeleri gerekmektedir. Aile içi uygulanan şiddet sadece fiziksel değildir, ekonomik ve psikolojik şiddet de yaşanmaktadır ve bu şiddet türlerinden dolayı aile içi problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Eşler birbirlerini olduğu gibi kabul etmelidir, eleştirmemelidir ve kişisel alanlarına müdahale etmemelidirler."

Yenişehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Nergis Güzel de aile içi şiddetten en çok çocukların etkilendiğini dile getirdi.