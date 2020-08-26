Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi anlaşmazlığı kavgası - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde oturan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi.
Lice'ye bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde dün 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
Kavgada hayatını kaybedenlerin Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk, askerden izne gelen Barış Piyala ile Şabedin Canbuldu olduğu öğrenilmişti.