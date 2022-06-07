Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor

07.06.2022 12:09

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 9. gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 9. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 9'uncu gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre, kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

Yusuf Erdinç, oğlunun 5 sene önce İstanbul Marmara Üniversitesinde kaybolduğunu söyledi. Oğlunun hukuk okuduğunu ve son senesinde orada kaybolduğunu belirten Erdinç, "Oğlumu 2015'te HDP kaçırdı, bugüne kadar oğlumu bulamadım. 3 yıldır buraya çadır kurmuşuz, oğlum gelmeyene kadar burayı terk etmeyeceğim. Oğlumu bana versinler, çeker giderim, oğlum orası senin yerin değil. Senin yerin devletin, ailenin yanıdır senin ne işin var PKK ve Amerikalıların yanında. Sen okumuş bir adamsın çevrene bak HDP'lilerin çocukları varsa sende orda kal. Bırak gel orası senin yerin değil, gel devletine sığın seni bekliyoruz" dedi.

(Murat Başal - İHA)

Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor
Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor

YORUMLAR
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde 9 gün açık kalan kitap fuarını 100 binden fazla kişi ziyaret etti 9 gün açık kalan kitap fuarını 100 binden fazla kişi ziyaret etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da aileler bin 9 gündür evlatlarını yolunu gözlüyor - Son Dakika

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