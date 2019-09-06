Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da ailelerin, hdp önündeki eylemi sürüyor (3)
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Diyarbakır'da ailelerin, hdp önündeki eylemi sürüyor (3)

1 saat önce

FENALAŞAN ANNE, HASTANEYE KALDIRILDIDiyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, bir ara içeri girip, çıktıktan sonra fenalık geçirdi.

Diyarbakır'da ailelerin, hdp önündeki eylemi sürüyor (3), System.String[]

FENALAŞAN ANNE, HASTANEYE KALDIRILDI
Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, bir ara içeri girip, çıktıktan sonra fenalık geçirdi. HDP'lilerle yaptığı görüşmede, oğlu Azad Akkoyun'un yaralandığının ve hastanede olduğunun iddia edilmesi üzerine binadan çıkan Akkoyun, fenalaştı. Remziye Akkoyun, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
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