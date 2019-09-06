Diyarbakır'da ailelerin, hdp önündeki eylemi sürüyor (3)
51 dakika önce
FENALAŞAN ANNE, HASTANEYE KALDIRILDIDiyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, bir ara içeri girip, çıktıktan sonra fenalık geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:37 Kaynak: DHA
FENALAŞAN ANNE, HASTANEYE KALDIRILDI
Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, bir ara içeri girip, çıktıktan sonra fenalık geçirdi. HDP'lilerle yaptığı görüşmede, oğlu Azad Akkoyun'un yaralandığının ve hastanede olduğunun iddia edilmesi üzerine binadan çıkan Akkoyun, fenalaştı. Remziye Akkoyun, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
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