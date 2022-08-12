Dicle Nehri'ne giren Suriyeli 2 çocuk boğuldu - Son Dakika
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Dicle Nehri'ne giren Suriyeli 2 çocuk boğuldu

12.08.2022 17:23
Dicle Nehri'ne giren Suriyeli 2 çocuk boğuldu

DİYARBAKIR'da aileleriyle gittikleri Dicle Nehri kıyısında serinlemek için suya giren Suriyeli 5 ve 6 yaşlarındaki 2 çocuk, boğuldu.

DİYARBAKIR'da aileleriyle gittikleri Dicle Nehri kıyısında serinlemek için suya giren Suriyeli 5 ve 6 yaşlarındaki 2 çocuk, boğuldu.

?Bismil ilçesinde aileleriyle Dicle Nehri kıyısına giden Suriyeli 5 ve 6 yaşlarında, henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk, serinlemek için suya girdi. Ancak çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 araç, 1 bot ve 5 personelle yaptığı çalışmayla 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.Çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


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Kaynak: DHA

Çocuk, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehri'ne giren Suriyeli 2 çocuk boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Nehri'ne giren Suriyeli 2 çocuk boğuldu - Son Dakika
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